Англія

Оцінка українському універсалу.

В матчі 17-го туру АПЛ Арсенал впевнено здолав Брайтон з рахунком 2:0. Українець Олександр Зінченко створив один гольовий момент, зробив дві важливі передачі та отримав оцінки 7,2 від статистичного порталу WhoScored.

Зінченко провів на полі 93 хвилини, зробив 4 перехоплення та 1 успішний відбір м’яча, але при цьому допустивши 9 втрат і заробивши 1 фол.

Українець зробив 63 торкання м’яча, 41 точну передачу з 49 (84%), а також 2 ключові передачі. Крім того, він створив один гольовий момент.