Англія

Коментар німця після перемоги над Брайтоном.

Півзахисник Арсеналу Кай Гаверц прокоментував перемогу над Брайтоном (2:0) у 17-му турі АПЛ. Крім того, футболіст висловився про свій гол.

"Брайтон — чудова команда. Вони грають в дуже гарний футбол. Важко грати проти них. Знали, що ми сильні вдома. Сьогодні все пройшло досить добре.

Як атакувальний гравець, я щасливий, адже завжди приємно забивати або віддавати результативну передачу. Перші 1-2 місяці було важко, але я намагався щодня віддаватися на повну", — сказав Гаверц.

Відео голів матчу Арсенал — Брайтон доступний на Football.ua.