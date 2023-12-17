Коментар німця після перемоги над Брайтоном.
КАЙ ГАВЕРЦ, GETTY IMAGES
17 грудня 2023, 19:55
Півзахисник Арсеналу Кай Гаверц прокоментував перемогу над Брайтоном (2:0) у 17-му турі АПЛ. Крім того, футболіст висловився про свій гол.
"Брайтон — чудова команда. Вони грають в дуже гарний футбол. Важко грати проти них. Знали, що ми сильні вдома. Сьогодні все пройшло досить добре.
Як атакувальний гравець, я щасливий, адже завжди приємно забивати або віддавати результативну передачу. Перші 1-2 місяці було важко, але я намагався щодня віддаватися на повну", — сказав Гаверц.
Відео голів матчу Арсенал — Брайтон доступний на Football.ua.