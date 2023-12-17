Іспанія

Завершилися ще два поєдинки 17 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги у неділю, 17 грудня, відбулися два поєдинки.

Мальорка очікувано виглядала впевненіше за Альмерію, але скористатися своїми моментами не зуміла, поділивши очки з повним аутсайдером турніру.

Альмерія — Мальорка 0:0

Попередження: Баба, 73, Баптістао, 83, Робертоне, 87 — Настасич, 89

Альмерія: Максимільяну — Чумі (Баба, 46), Монтес, Гонсалес, Акієме — Посо, Робертоне (Рамазані, 46), Лопі (Мелеро, 46, Пуїгмаль, 85), Ембарба (Лазаро, 80) — Баптістао, Аррібас

Мальорка: Райкович — Маффео (Л'ябрес, 75), Раільйо, Настасич, Х. Коста — Маскарель (Гонсалес, 33), С. Кошта — Санчес (Морланес, 57), Дардер (Ндіає, 76), Родрігес — Ларін (Пратс, 75)

Реал Соьсєдад і Бетіс за досить рівної гри не зуміли виявити сильнішого. Команди теж не порадували глядачів результативними ударами.

Реал Сосьєдад – Бетіс 0:0

Попередження: Оласагасті, 85, Ле Норман, 86 – Рока, 43, Руїбаль, 68, Перес, 78, Іско, 87

Реал Сосьєдад: Реміро – Траоре, Субельдія, Ле Норман, Тірні (Муньйос, 84) – Кубо, Субіменді, Меріно (Оласагасті, 84), захарян (Турр'єнтес, 59) – А. Сілва (Садік, 58), Оярсабаль (Магунаселая, 75)

Бетіс: Р. Сілва – Руїбаль, Песселья, Ріад, Абнер – Альтіміра (Карвалью, 73), Рока – Перес, Іско, Абде (Родрі, 72) – В. Жозе (Діао, 59)