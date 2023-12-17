Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та Штутгарт.

Мюнхенська Баварія та Штутгарт гратимуть центральний матч п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги на полі Альянц Арени.

Томас Тухель, після перемоги над англійським Манчестер Юнайтед (1:0), залучив до стартового складу Лаймера на правий фланг захисту, тоді як Павлович та Геррейру гратимуть в опорній зоні, а Мюллер розташується під нападником.

Себастьян Генесс, на тлі нічиєї проти леверкузенського Баєра (1:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Павлович, Геррейру — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн.

Запасні: Перец, де Лігт, Шупо-Мотінг, Асеко, Тель, Кретціг.



Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Антон, Загаду, Міттельштедт — Штіллер, Каразор — Мійо, Фюріх — Ундав, Гірассі.

Запасні: Бредлов, Йон, Сілас, Штенцель, Левелінг, Стергіу, Руо, Раймунд, Ді Бенедетто.



Гра Баварія — Штутгарт почнеться о 20:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.