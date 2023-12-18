Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Лаціо.

Міланський Інтер у рамках сімнадцятого туру італійської Серії A в гостьовому матчі обіграв римський Лаціо.

Лаціо — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "змій" Сіоне Індзагі після завершення гри розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Матчі Лаціо та Інтера для італійського футболу є класичними й вони роблять нас, тренерів, щасливими. Ми, разом із командою, страждали, не пропустивши багато голів від дуже якісного суперника, і здобули перемогу на дуже складному полі. Грати тут буде важко для всіх.

Уся команда зіграла добре, незважаючи на те, що багато важливих гравців були відсутні. За весь матч суперники створили один гольовий момент.

Попереду ще 22 матчі чемпіонату, ми повинні бути готовими до них так само, як і до цієї гри. Ми знаємо, що до цього часу ми добре справлялись, але треба тримати такий темп і надалі. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі: іти в одному напрямку, грати як команда.

Біссек був сьогодні у відмінній формі. Це був великий тест для нього, тому що гра була дійсно нелегкою. Він докладав усіх зусиль і дуже багато працював на полі.

А зараз ми повинні дивитись на кілька кроків уперед: через три дні у нас Кубок Італії, і до нього потрібно добре підготуватися, тому що Болонья нині грає дуже добре.

Завтрашнє жеребкування? Я думаю, що нам випаде Манчестер Сіті, але ми знаємо, що за будь-якого суперника це все одно буде важкий виклик", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме Лечче.