Італія

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Лаціо.

Міланський Інтер у рамках сімнадцятого туру італійської Серії A в гостьовому матчі обіграв римський Лаціо.

Лаціо — Інтер 0:2 Відео голів та огляд матчу

Нападник та капітан "змій" Лаутаро Мартінес, на рахунку якого другий гол у цій зустрічі, після якого він продемонстрував напис на майці з підтримкою рідного міста Баїя-Бланка, що постраждало від урагану за кілька годин до початку матчу, розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Моє місто, Баїя-Бланка, щойно дуже постраждало через негоду й переживає важкі часи. Я дуже хвилювався через це, але було важливо вийти на поле і передати їм це послання. Сподіваюсь, усі проблеми вдасться вирішити якомога швидше.

Порозуміння з Тюрамом? Відколи Маркюс приїхав, він одразу був готовий грати зі мною в парі, від самого початку ми робили на полі все, про що просив тренер, реалізуючи його уявлення про футбол.

Ми багато часу проводимо разом і, що важливо, у нас чудова дружба за межами поля, яка потім допомагає нам легше працювати в парі.

Разом з усією командою ми створили справжній колектив. Ми — велика футбольна родина, тому нам легше досягати поставлених цілей.

Інтер повертається для того, щоб боротися за вагомі здобутки. На початку чемпіонату ми подали великий сигнал самим собі своїми перемогами. Ми всі повинні зростати в усіх аспектах. Гравці, персонал, усі навколо клубу. Ми повинні боротись разом, щоб виграти все, що тільки можна.

Мені дуже допомагає те, що я нещодавно став батьком, і завдяки цьому я став краще грати на полі. Ми завжди повинні думати про себе, навіть якщо знаємо, що ті, хто переслідує нас, мають високий рівень майстерності, і тому ми завжди повинні бути зосередженими", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме Лечче.