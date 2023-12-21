Англія

Капітан Челсі вибув на тривалий термін.

Правий захисник Челсі Ріс Джеймс може бути недоступний аж до березня 2024 року. У гравця травма підколінного сухожилля.

Як пише англійська преса, Джеймсу буде потрібна операція. Таке рішення було прийнято після додаткового обстеження, оскільки його проблема має хронічний характер. Найближчим часом він перенесе операцію у Фінляндії.

Він вже пропускав майже два місяці через те ж пошкодження у цьому сезоні. Тоді Челсі встиг провести без захисника 9 матчів.

Нагадаємо, англієць пройшов медичне обстеження після матчу з Евертоном. У тому поєдинку він залишив поле після 27 хвилин.