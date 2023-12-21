Франція

Французький чемпіонат відреагував на рішення суду по європейській Суперлізі.

Французька Ліга 1 відреагувала на рішення Європейського суду, який визнав незаконні дії ФІФА та УЄФА щодо заборони проведення європейської Суперліги.

"Професійна футбольна ліга беззастережно підтримує змагання, які організовує УЄФА. Ніщо не може замінити легітимність, авторитет і престиж єврокубків, які організуються вже понад 60 років.

Ми дуже прив'язані до принципів спортивних заслуг, які мають визначати організацію нашого виду спорту: як у контексті кваліфікації на єврокубки, так і у більш широкому розумінні принципів підвищення/зниження.

Якщо футбол зараз є найбільшим видом спорту у світі, то це саме тому, що він зміг створити основу для простих, зрозумілих та прозорих змагань. Ніщо не може йти врозріз із цим невловимим принципом, який полягає в тому, щоб дати кожному право мріяти і мати можливість досягти вершини спортивної піраміди", — заявив президент Ліги 1 Венсан Лабрюн у твіттері LFP.

Раніше президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі підтвердив, що паризький клуб не планує виступати у Суперлізі.