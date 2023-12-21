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Пристрасті розпалюються.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно відреагував на рішення суду ЄС стосовно Суперліги. Його слова наводить соцмережа Х організації.

"При величезній повазі до Європейського суду сьогоднішнє рішення насправді нічого не змінює. Історично ми організовували найкращі змагання у світі і так буде й у майбутньому.

Ми продовжимо проводити найбільш видовищні, конкурентні та значущі турніри у світі та використовувати наші доходи для розвитку футболу у всіх куточках земного шару за допомогою програм солідарності, які гарантують менш привілейованим вигоду від цих топових турнірів.

ФІФА, як і завжди, продовжить робити це у тісній співпраці з нашими асоціаціями-членами, з конфедераціями та з усіма зацікавленими сторонами футболу виключно на благо нашої Гри у всьому світі. Всі разом!", — йдеться в заяві Інфантіно.