Мілан на своєму офіційному сайті повідомив про те, що півзахисник команди Томмазо Побега переніс операцію з відновлення сухожилля лівого прямого м’яза стегна.

Операція, яка була проведена у Фінляндії, пройшла успішно. Орієнтовний час відновлення становить чотири місяці.

Нагадаємо, 24-річний футболіст отримав травму у матчі 16-го туру Серії А проти Монци (3:0).

В поточному сезоні Побега зіграв 13 матчів. Результативними діями не відзначався.