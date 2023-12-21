Гравець Мілана пропустить значну частину сезону.
ТОММАЗО ПОБЕГА, Мілан
21 грудня 2023, 23:26
Мілан на своєму офіційному сайті повідомив про те, що півзахисник команди Томмазо Побега переніс операцію з відновлення сухожилля лівого прямого м’яза стегна.
Операція, яка була проведена у Фінляндії, пройшла успішно. Орієнтовний час відновлення становить чотири місяці.
Нагадаємо, 24-річний футболіст отримав травму у матчі 16-го туру Серії А проти Монци (3:0).
В поточному сезоні Побега зіграв 13 матчів. Результативними діями не відзначався.