Англія

Новий етап кар'єри нідерландського хавбека.

Хавбек Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек близький до трансферу до німецького Айнтрахту. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, офіційно перехід півзахисника до франкфуртського клубу буде оформлено на початку січня.

Німецький клуб орендує 26-річного нідерландця до кінця червня 2024 року. В угоді буде опція викупу гравця за 11+4 мільйонів євро. Айнтрахт також заплатить манкуніанцям за оренду.

У цьому сезоні ван де Бек взяв участь у 2 матчах МЮ у всіх турнірах, провівши на полі всього 21 хвилину.

Раніше повідомлялося, що Жирона також контактувала з Манчестер Юнайтед щодо оренди півзахисника.