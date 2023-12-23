Англія

Єгиптянин обійшов Майкла Овена.

Мохамед Салах вийшов на чисте десяте місце у списку найкращих бомбардирів в історії АПЛ.

Єгиптянин забив гол у ворота Арсеналу у 18-му турі АПЛ (1:1). Тепер на рахунку єгиптянина 151 м'яч у цьому турнірі.

Салах вийшов на чисте 10-е місце у списку найкращих бомбардирів в історії АПЛ, випередивши Майкла Овена.

Мохамеда випереджають Джермейн Дефо (162 голи), Роббі Фаулер (163), Тьєррі Анрі (175), Френк Лемпард (177), Серхіо Агуеро (184), Енді Коул (187), Вейн Руні (208), Гаррі Кейн та Алан Ширер (260).