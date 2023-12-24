Критика на адресу гравця збірної України.
ГАРІ НЕВІЛЛ, GETTY IMAGE
24 грудня 2023, 14:43
Екскапітан МЮ Гарі Невілл розкритикував українського захисника Арсеналу Олександра Зінченка під час матчу із мерсісайдцями (1:1).
"Потрібно прибрати Зінченка, треба подивитись на лаву запасних. Він – це тягар. Знову втрачає м’яч проти такого гравця, як Салах, у якого топрівень.
Що він робить, намагаючись так грати на власній половині поля? У такій атмосфері та у такого типу матчі", – сказав Невілл.
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