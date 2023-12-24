Англія

Англієць хоче бачити нових гравців в атаці.

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює експертом Sky Sports, висловився стосовно атаки мерсисайдського клубу.

"Ліверпулю настав час подумати про те, ким замінити Садіо Мане і Роберто Фірміно. Ті, хто є у складі зараз, не справляються.

Гакпо провів на Енфілді вже рік, але він, як і раніше, не може набути стабільності. У Нуньєса регулярно трапляються провальні серії. Луїс Діас так і не зміг набрати нормальної форми після травми. По суті, на своєму рівні грає лише Салах. Плюс-мінус відповідає вимогам Нуньєс. При цьому третього гравця в атаку Ліверпуля я не бачу", – зауважив Джеймі Каррагер в ефірі Sky Sports.

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