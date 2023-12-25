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Football.ua визначить українського гравця року за власною версією.

Football.ua починає новий передноворічний конкурс, метою якого стане визначення найкращого українського гравця і тренера в 2023 році. Схема буде подібною, до конкурсу "Народний Золотий м’яч", який ми проводили в жовтні. Ми обрали 30 найкращих, за думкою редакції, українських футболістів 2023 року. 30 номінантів за алфавітом поділені на 3 групи.

Голосування в кожній групі проходитиме рівно добу, згідно з календарем. Гравці, що зайняли перші три місця з кожної групи виходять в півфінал. Натомість три перші місця в півфінальному голосуванні виходять в фінал, де й визначиться переможець.

Фінальне голосування триватиме три доби й у останній день року, Football.ua оголосить переможця. Між півфіналом і фіналом робимо голосування "Український тренер року" — це буде єдине голосування, якому візьмуть участь 10 номінантів і перемагає той, що займає перше місце.

Календар голосувань

25 грудня, 13:00 — 26 грудня, 13:00 — група І

26 грудня, 13:00 — 27 грудня, 13:00 — група ІІ

27 грудня, 13:00 — 28 грудня, 13:00 — група ІІІ

28 грудня, 13:00 — 29 грудня, 13:00 — півфінал

29 грудня, 13:00 — 30 грудня, 13:00 — український тренер року

30 грудня, 13:00 — 1 січня, 13:00 — фінал

ГРУПА І

Роман Безус

Вік: 33

Клуб: Омонія

Досягнення в 2023 році: п’ять голів в двох матчах проти Габали в матчах Ліги конференцій, перемога у Кубку Кіпра

Відверто кажучи малоймовірно, що хтось стежить за чемпіонатом Кіпру. Особливо уважно. Роман Безус — один із тридцяти українських футболістів, кого ми включили у голосування на вибір Українського гравця року.

У 2023 році він виграв Кубок Кіпра разом з Артемом Бесєдіним, а також непогано проявив себе у кваліфікації до Ліги конференцій: 4 матчі, 6 голів та 1 результативна передача. Однак це не допомогло його команді вийти до групового етапу турніру.

Чи може він занести собі в актив 2023 рік? Напевно, що може. Так, у збірній України він не пограв, але навзаході кар'єри (33 роки) провів непоганий рік, погравши в єврокубках (хоч і кваліфікація ЛК), виграв трофей і міг ще виграти Суперкубок, але Омонія поступилася Арісу (0:2).

Георгій Бущан

Вік: 29

Клуб: Динамо

Коли йдеться про футболістів Динамо, то важко підкреслити позитив. Проте київський колектив залишається у лідерах чемпіонату України, хоч це досягнення є досить сумнівним. Раніше для Динамо величезною невдачею було друге місце в лізі, але четверте в 2023 році...

Окрім того, Динамо вперше за 18 років не зуміло пробитися до групового етапу єврокубків. У таких умовах складно відзначити позитив, однак, мабуть, один із небагатьох гравців даного клубу, до кого мінімум питань — це Георгій Бущан.

Якби не сейви уродженця Одеси, то справи в киян могли б бути ще гіршими. Окрім того, 29-річний голкіпер непогано грав за збірну України у поєдинках відбору до чемпіонату Європи-2024.

Віталій Буяльський

Вік: 30

Клуб: Динамо

Досягнення в 2023 році: один з лідерів бомбардирської гонки УПЛ 2023/24 та асистентів

Як вже говорилось щодо Георгія Бущана, записати собі в актив 2023 рік Динамо не може. Але клуб має футболістів, хто залишив про себе непогане враження. Один із них — Віталій Буяльський. Після того, як Сергій Сидорчук покинув команду, капітаном киян став саме він.

У першій половині сезону-2023/24 Буяльський забив шість голів та віддав п'ять результативних передач у 13 іграх. Разом: 11 результативних дій по системі "гол+пас". Це безперечно один із найяскравіших гравців Динамо, і він заслуговує бути в нашій "тридцятці".

Окрім того, у Буяльського в активі дві результативні передачі у Лізі конференцій. Це один із лідерів Динамо, який показує результат хоча б на внутрішній арені.

Владислав Ванат

Вік: 21

Клуб: Динамо

Досягнення в 2023 році: бронзовий призер молодіжного ЧЄ, третій бомбардир УПЛ-2022/23, лідер бомбардирської гонки УПЛ-2023/24

Незважаючи на певні моменти, Ванат може собі записати в актив 2023-й рік. Він став третім бомбардиром чемпіонату України-2022/23, а також є лідером перегонів цього сезону.

21-річний футболіст також став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи, хоча, відверто кажучи, саме його заслуги в цьому зовсім небагато, можна згадати ще як він не зміг впоратися з емоціями і отримав вилучення у грі проти Румунії.

Також на рахунку Ваната п'ять результативних передач у поточному розіграші УПЛ та виступи за збірну України. Владислав — один із гравців, на яких є надія не лише у майбутньому, але вже й зараз.

Артем Довбик

Вік: 26

Клуб: Дніпро-1/Жирона

Досягнення в 2023 році: срібний призер УПЛ-2022/23, кращий бомбардир УПЛ-2022/23, гол Барселоні, основний форвард і регулярний бомбардир лідера чемпіонату Іспанії

Вау, вау, просто вау! Інших слів немає. Артем Довбик — справжні відкриття 2023 року для Іспанії! Будемо відвертими, і для нас з вами було несподіванкою, що так швидко він почне забивати за Жирону та стане впевненим гравцем стартового складу.

Артем встиг провести 17 матчів, забити 11 голів і зробити 4 результативні передачі. Це відмінні цифри, і ось приклад для порівняння: у зірки Реала та потенційного володаря Золотого м'яча Джуда Беллінгема 13 голів та 2 асисти. За системою "гол+пас" Довбик нині ділить перше місце з англійцем!

У Жироні всі приємно шоковані виступами Артема, ймовірно, ніхто особливо не чекав, що українець проявить себе таким чином. Останнім часом його ціна зросла до 28 мільйонів євро за версією авторитетного порталу Transfermarkt.

Якщо Довбик збереже поточну форму, то у Жироні він навряд чи надовго затримається. Вже зараз з'являються чутки про інтерес з боку Інтера та особливо Атлетіко. Можна лише побажати удачі співвітчизнику та чекати від нього нових голів та асистів!

Ілля Забарний

Вік: 21

Клуб: Борнмут

Досягнення в 2023 році: став основним гравцем клуба АПЛ

Якщо після переходу з Динамо справи в Іллі Забарного йшли спочатку не найкращим чином: травми, які заважали йому регулярно грати, потім команда боролася за виживання і не сильно залучала українця, оскільки ставка робилася на досвідченіших виконавців, то в сезоні-2023/24 ситуація кардинально змінилася.

Українець провів на полі всі 17 поєдинків від свистка до свистка, і він єдиний гравець Борнмута, який виходив на поле в кожній грі в стартовому складі.

Забарний став основним гравцем представника англійської Прем'єр-ліги, і це вже великий успіх. Але головне на цьому не зупинятись. Українець може записати собі в актив 2023-й рік, і є поки що досить "сирі" чутки, що інтерес до захисника проявляє Тоттенгем.

І не варто забувати, що Ілля — основний захисник збірної України, крім усього іншого.

Максим Задерака

Вік: 29

Клуб: Кривбас

Досягнення в 2023 році: один з лідерів бомбардирської гонки УПЛ-2023/24

Кривбас — одне з відкриттів цього сезону УПЛ, команда пішла на зимову перерву, посідаючи перше місце в лізі. І один із найяскравіших та найважливіших виконавців цієї команди — Максим Задерака.

На його рахунку шість голів у п'ятнадцяти матчах за криворізький колектив. Він перебуває в гонці бомбардирів, поступаючись лише Владиславу Ванату з Динамо на один гол.

Поборотися Задераці з тим же Артемом Довбиком за перемогу в нашому рейтингу буде складно, але він точно заслуговує опинитися в номінантах. А далі — на ваш розсуд.

Олександр Зінченко

Вік: 27

Клуб: Арсенал

Досягнення в 2023 році: срібний призер АПЛ 22/23, переможець Суперкубка Англії-2023

Зінченко — це одна з головних (якщо не головна) українська зірка, гравець, який упродовж кількох сезонів демонструє високий рівень в Англії та зумів упевнено закріпитися в Арсеналі.

Завжди хочеться перемагати у тих турнірах, у яких виступаєш, проте, зрештою, друге місце в АПЛ — теж значний результат. Також на рахунку українця перемога у Суперкубку Англії-2023.

І 2023 року українець міг виграти черговий чемпіонський титул, але вже у складі "канонірів". Проте лондонська команда вкрай невдала виступала наприкінці сезону, внаслідок чого Манчестер Сіті, колишня команда Зінченка, зуміла випередити Арсенал.

Крім того, Олександр — гравець стартового складу збірної України, і можна у 2023 році згадати його гол у ворота збірної Англії. Шкода, звісно, що за підсумками "синьо-жовті" не зуміли вийти на Євро-2024 безпосередньо, але буде ще шанс через кваліфікацію.

Олександр Зубков

Вік: 27

Клуб: Шахтар

Досягнення в 2023 році: чемпіон України-2022/23

Зубков регулярно виходить у стартовому складі Шахтаря, а в грудні був визнаний найкращим гравцем "гірників".

У складі Шахтаря він виграв чемпіонат, а цього сезону встиг провести 15 ігор в УПЛ: на його рахунку чотири голи і три результативні передачі.

У Лізі чемпіонів 27-річний футболіст провів усі шість поєдинків, зумівши відзначитись двома асистами. При цьому, у грі проти Антверпена він став найкращим гравцем матчу — він відзначився асистом у єдиному голі, який приніс Шахтарю перемогу (1:0).

Також в останніх трьох іграх за збірну України він з'являвся на полі, що, правда, виходячи з лави для запасних.

Олександр Караваєв

Вік: 31

Клуб: Динамо

Досягнення в 2023 році: видовищний гол у ворота Північної Македонії

Мабуть, найкращі роки Караваєва вже позаду, але уродженець Херсона все ще продовжує приносити користь як Динамо, так і збірній України. Можна згадати хоча б його диво-гол у ворота Північної Македонії, від якого в шоці був Анатолій Трубін.

І те, що Динамо продовжило контракт із 31-річним виконавцем влітку цього року, говорить про те, що він корисний для команди і на нього розраховують.

У поточному сезоні Олександр провів 16 матчів у всіх турнірах за Динамо: на його рахунку три голи та дві результативні передачі. Крім того, у грудні він провів ювілений матч за Динамо в УПЛ — сотий.