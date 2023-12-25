Туреччина

Форвард Фенербахче прокоментував скандальний епізод.

У рамках вісімнадцятого туру турецької Суперліги напередодні відбувся черговий епізод легендарного Міжконтинентального дербі поміж Фенербахче та Галатасараєм.

Фенербахче та Галатасарай обійшлись без голів у запеклому стамбульському дербі

Голів у цій грі глядачі так і не побачили, а ось притаманні зустрічам цієї пари пристрасті та емоції були присутні в повному обсязі.

У підсумку — черговий скандал, що виник довкола непризначеного пенальті за очевидний фол захисника "канарок" проти нападника "левів" Мауро Ікарді, який примудрились не побачити навіть арбітри на VAR.

Галатасарай уже виступив із публічним осудом такої роботи бригади рефері, але Фенербахче дотримується іншої точки зору на ці події.

Відповідь Фенербахче також не змусила на себе довго чекати — як і очікувалось, господарі відкидають будь-які звинувачення.

До цього обміну люб’язностями також вирішив долучитись і нападник "канарок" Едін Джеко, висловившись на адресу візаві за амплуа та його клубу.

"Ікарді влучив головою в стійку воріт, а вони виставили його в Інстаграм і плачуть про пенальті... типово для Галатасарая.

Сором", — заявив боснійський виконавець.

Нагадаємо, що за кілька тижнів до цього в Туреччині президент одного з клубів напав на головного арбітра одразу після фінального свистка.