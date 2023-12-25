Англія

Німець може повернутись в Англію.

Нападник РБ Лейпциг Тімо Вернер може повернутись до англійської Прем'єр-ліги, повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, клуб уже дав зрозуміти Вернеру, що готовий відпустити його в оренду на другу половину сезону 2023/24. Є навіть клуби з АПЛ, які хочуть скористатись становищем Тімо. Це Манчестер Юнайтед та Вест Гем. Тим часом сам гравець не впевнений щодо зміни клубу у січні.

Цього сезону, Тімо Вернер зіграв за Лейпциг 13 матчів, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.

Останні матчі "червоних биків" нападник пропустив через травму привідного м'яза.