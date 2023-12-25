Англія

Промова від лідера Ліверпуля.

Мохамед Салах звернувся до одноклубників на екваторі сезону. У двох останніх матчах АПЛ Ліверпуль не перемагав. Після мирової з МЮ (0:0) сталася ще одна нічия, тепер уже з Арсеналом (1:1). Нападника "червоних" Мохамеда Салаха це не влаштовує.

"Ми не можемо дозволити собі втрачати очки й надалі. Ми повинні продовжувати боротьбу, адже хочемо домогтися багато більшого", — написав Салах у соціальних мережах.

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