Іспанія

Іспанець розповів про очікування від наступного року.

Керманич Барселони Хаві підбив підсумки 2023-го року та висловив цілі клубу на наступний рік.

"Моє бажання на 2024 рік та 125-річчя від дня заснування клубу — здоров'я, світ та спортивні успіхи для всього клубу, особливо у футболі. Я сподіваюся, що ми працюватимемо для цього.

У спортивному плані ми хочемо завоювати якнайбільше титулів. Щоправда, минулого року ми мали хороший сезон, але, звичайно, цілі на цей рік залишаються в силі. Я прошу, щоб 2024 був як мінімум таким же хорошим, як 2023-й", - сказав іспанський наставник.

Раніше повідомлялось, що Хаві розуміє, що буде звільнений з Барселони, якщо не візьме жодного титулу.