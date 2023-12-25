Англія

Єгиптянин пригадав ситуацію у Секторі Газа.

Єгипетський нападник Ліверпуля Мохамед Салах привітав футбольних фанатів із Різдвом, нагадавши про бойові дії на Близькому Сході.

"Різдво – це час, коли сім'ї збираються разом та святкують. У зв'язку з жорстокою війною, що триває на Близькому Сході, особливо смерті та руйнації в Газі, цього року ми зустрічаємо Різдво з дуже важким серцем і поділяємо біль тих сімей, які сумують за втратою своїх близьких. Будь ласка, не забувайте про них і не звикайте до їхніх страждань. З Різдвом", — написав у своєму акаунті соцмережі Х Мо Салах.

Нещодавно, єгиптянин встановив унікальне досягнення в АПЛ.