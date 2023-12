В матчі 18-го туру АПЛ Ліверпуль розписав мирову з Арсеналом (1:1). У складі мерсисайдців голом відзначився Мохамед Салах.

Як зазначає статистичний портал Squawka, Салах став першим гравцем в історії АПЛ, який відзначився 10+ голами у ворота Арсеналу, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

