Англія

Вінгер "червоних дияволів" перевершив рекорд Майкла Оуена.

Манчестер Юнайтед у матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги переміг Астон Віллу (3:2).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився вінгер "червоних дияволів" Алехандро Гарначо.

За інформацією OptaJavier, Гарначо став наймолодшим автором дубля під час Boxing Day. На момент матчу йому було 19 років та 178 днів.

Попередній рекорд утримував Майкл Оуен, який у складі Ліверпуля оформив дубль у ворота Ньюкасла (2:2), коли йому було 20 років та 12 днів.

Раніше своїми емоціями після гри поділився головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.