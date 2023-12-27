Англія

Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед (2:3).

"60 хвилин, фантастика! Коли вони забивали свій перший гол, фанати на Олд Траффорд гнали їх уперед. У них дуже добрі гравці.

Звичайно, ми повинні бути вимогливими до себе, але також і приймати те, що граючи тут з Манчестер Юнайтед, вони можуть повернутись у тому стилі, в якому вони це зробили. Я хочу подивитися матч, перші 60 хвилин якого були дуже гарні. Ми маємо підвищувати рівень, щоб досягти того, чого хочемо.

Деякі наші гравці вже мають такий досвід, і, звичайно, деякі з них зараз навчаються і набувають цього досвіду. Манчестер Юнайтед має більше досвіду, ніж у нас, більше часу, ніж у нас, перебуваючи на найвищому рівні.

Зрештою я розчарований, але приймаю і розумію все в контексті всієї першої частини сезону", — наводить слова Емері ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Астон Вілла.