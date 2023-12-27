Англія

Керманич Арсенала не виключає ймовірність посилень складу в січні.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікеля Артета відповів на питання щодо поточних планів "канонірів" у зимове трансферне вікно.

"Якщо буде хтось, хто може покращити команду, ми завжди будемо відкриті для цього. Так, у нас є певні цілі та ідеї. Ми не знаємо, як буде виглядати команда через два тижні. Це дуже складний ринок, який швидко змінюється.

Чи може хтось піти у січні? На даний момент це дуже важке питання. У нас дійсно невелика лава для запасних. Є позиції, на яких не було ротації в останні кілька тижнів. Сподіваюся, травмовані повернуться в достатні кондиції", — цитує слова Мікеля Артети Football London.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал зацікавлений у підписанні центрального півзахисника Астон Вілли Дугласа Луїса та форварда Брентфорда Айвена Тоуні.