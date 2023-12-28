Англія

Мерсисайдці ставлять перед собою найвищі цілі.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував перемогу своєї команди в матчі АПЛ проти Бернлі (2:0), а також озвучив цілі "червоних" в цьому сезоні.

"Зараз грудень, тому ми не будемо думати занадто далеко наперед. Але я дуже радий, тому що це була остання гра для нас у році, тож тепер час провести трохи часу з родиною.



Ми точно сподіваємося, що будемо боротися за титул, тож подивимося, де ми будемо", - сказав Ван Дейк.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бернлі — Ліверпуль в 19 турі англійської Прем'єр-ліги.