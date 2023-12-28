Англія

Підсумки першої половини сезону від аргентинського тренера Челсі.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився після перемоги над Крістал Пелес (2:1) в матчі АПЛ.

"Ми створили багато моментів. Я дуже задоволений нашим виступом. Потрібно підлаштовуватись під команду, і Крістофер Нкунку зробив важливий крок.

АПЛ – по-справжньому складний турнір, і нам потрібна стабільність. У першій половині сезону були злети та падіння, було важко. Але ми налаштовані позитивно і маємо показати, що здатні поборотися.

Я сказав виконувати одинадцятиметровий Галлагеру: "Але якщо не впевнений, то віддай м'яч Ноні". Я дуже радий, щасливий. Мадуеке вийшов з лави й продемонстрував свої голод та впевненість", – зазначив головний тренер Челсі.

Нагадаємо, у 2023 році серед топ-5 ліг лише три команди програвали більше у своїх чемпіонатах, ніж Челсі.