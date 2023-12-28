Україна: Перша ліга

Плани команди на міжсезоння.

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич розповів про підготовку до весняної частини сезону.

"Я вже скучив за футболом, але відпустка – річ необхідна. Футболісти та тренерський штаб мають перепочити і з новими силами підійти до другої частини сезону. Та навіть під час відпочинку ми перебуваємо на зв’язку з тренерами, працюємо над початковим етапом підготовки, який пройде у Львові.

Перший етап зборів розпочнеться 22 січня. Орієнтовно 6 лютого зіграємо стартовий контрольний поєдинок. Плануємо поїздку в Іспанію для участі у тамтешньому турнірі. Поки рано вести мову про реальність виїзду, але плани такі є", — сказав наставник львів'ян.

Раніше повідомлялось, що Порох більше не є гравцем Карпат.