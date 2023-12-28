Англія

Після перерви команда забила тричі.

Автор першого голу в ворота Евертона (3:1) Філ Фоден прокоментував перемогу над "ірисками" в матчі АПЛ.

"Думаю, у першому таймі ми грали дуже добре – та сама історія, мабуть, була й у попередніх матчах. У перерві тренер просто сказав нам вірити у себе, тому що ми топкоманда. Другий тайм – вау! Думаю, ми просто зім'яли їх.

Хочу похвалити Евертон. Думаю, це топкоманда, і останнім часом вони виступають дуже непогано. Вони ускладнювали нам життя і я дуже задоволений результатом. Тут важко грати", – сказав хавбек Манчестер Сіті.

Евертон — Манчестер Сіті 1:3 Відео голів та огляд матчу АПЛ