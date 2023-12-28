Україна: Перша ліга

Львів'яни підсилюють команду.

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич розповів про трансферну політику клубу напередодні другої частини сезону.

"Днями я відвідав тренувальну базу Карпат у Бартатові. Поля там у доброму стані. Якщо так буде й у січні, то це дуже добре. На стадіоні Україна поле теж хорошої якості.

Нам би дуже хотілося підписати хоча б трьох футболістів, щоб закрити проблемні місця. Зараз ведуться перемовини з потенційними новачками. Один гравець має невдовзі приїхати, він вже придбав квитки. Це лівий захисник з Колумбії.

Карпати виступають у Першій лізі, тож це породжує сумніви у процесі переговорів – чи варто їхати до нас. Основна робота проводитиметься вже по ходу другого кола, оскільки влітку ми хочемо ще трьох-чотирьох новачків підписати.

Повернення вболівальників на трибуни – дуже непросте питання. Нам усім дуже б хотілося грати з підтримкою трибун. Однак слід уважно все оцінити із врахуванням підступності нашого ворога", — сказав тренер.

Раніше повідомлялось, що Порох більше не є гравцем Карпат.