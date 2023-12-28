Англія

Форвард Манчестер Юнайтед прокоментував перемогу над Астон Віллою.

Нападник МЮ Расмус Гойлунд прокоментував дебютний гол в АПЛ, який він забив у ворота Астон Вілли (3:2).

"Ви могли побачити полегшення у моєму святкуванні, але також відчуття від перемоги у матчі та трьох набраних очок удома проти гарного суперника.

Я намагаюся просто зосередитися на своїй грі та постійно перебувати біля воріт. Звичайно, забити перший гол у Прем'єр-лізі приємно, але я забив п'ять м'ячів у Лізі чемпіонів. Я був дуже щасливий", — сказав нападник Манчестер Юнайтед.

У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє в гостях у Ноттінгем Форест.