Україна

Думка досвідченого українського тренера.

Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич відреагував на виступи українців за кордоном.

"Мені вдалося відвідати матч між Валенсією та Барселоною. Обидва клуби переживають не найкращі часи, але сам поєдинок видався доволі цікавим.

Також я зустрівся з Роман Яремчуком. Ми тепло поспілкувалися. Взагалі я дуже радий, що українські футболісти так проявляють себе у провідних європейських чемпіонатах. Миколенко, Довбик, Циганков, Зінченко є провідними футболістами у своїх командах. Сподіваюся, український футбол у майбутньому ще більше розвиватиметься", — підсумував тренер Карпат.

Раніше повідомлялось, що Зінченко — у топ-10 найкращих лівих захисників світу в 2023 році за версією CIES.