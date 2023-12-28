37-річний півзахисник Колоса Вадим Мілько визнаний вболівальниками кращим гравцем клубу у 2023 році.

У році, що минає, Вадим забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Для цього йому знадобилось взяти участь у 27 матчах.

 

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