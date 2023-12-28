Україна 28 грудня 2023, 12:40 Мілько — найкращий гравець Колоса в 2023 році За версією вболівальників. ВАДИМ МІЛЬКО, ФОТО ФК КОЛОС КОВАЛІВКА 28 грудня 2023, 12:40 37-річний півзахисник Колоса Вадим Мілько визнаний вболівальниками кращим гравцем клубу у 2023 році. У році, що минає, Вадим забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Для цього йому знадобилось взяти участь у 27 матчах. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Kolos Kovalivka (@fckoloskovalivka) ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суперсаб із Руху, оболонський Варді, черговий топ-воротар із Полтави: головні відкриття сезону УПЛ Люди Вадим Мілько Команди Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте