Іспанія

Перехід англійця в мадридський клуб виявився успішним.

Авторитетне видання Goal склало рейтинг найуспішніших трансферів 2023 року. Очолив список лідер Реалу на збірної Англії Джуд Беллінгем, який влітку перебрався на Сантьяго Бернабеу з Боруссії Дортмунд за 111 млн євро.

Топ-15 виглядає так:

1. Джуд Беллінгем, з дортмундської Борусії до Реалу за 111 млн доларів;

2. Гаррі Кейн, з Тоттенгема до Баварії за 109,7 млн доларів;

3. Сіру Гірассі, з Ренна до Штутгарту за 9,8 млн доларів;

4. Маркус Тюрам, з Боруссії Менхенгладбах в Інтер безплатно;

5. Віктор Боніфасе, з Юніона до Байєра за 22 млн доларів;

6. Дейлі Блінд, з Баварії до Жирони безплатно;

7. Алекс Грімальдо, з Бенфіки до Баєра безплатно;

8. Савіо Морейра, оренда в Жирону з Труа;

9. Деклан Райс, з Вест Гема в Арсенал за 100 млн фунтів;

10. Іско, перехід у Бетіс вільним агентом;

11. Джеймс Меддісон, з Лестера в Тоттенгем за 40 млн фунтів;

12. Гульєльмо Вікаріо, з Емполі до Тоттенгема за 17,2 млн фунтів;

13. Лої Опенда, з Ланса до РБ Лейпцигу за 47 млн доларів;

14. Франческо Ачербі, з Лаціо до Інтера за 3,8 млн доларів;

15. Серджиньо Дест, оренда у ПСВ із Барселони.

Раніше повідомлялось, що Беллінгему вручили приз Golden Boy. Також він є фаворитом на Золотий мʼяч 2024.