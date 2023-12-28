Перехід англійця в мадридський клуб виявився успішним.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
28 грудня 2023, 15:06
Авторитетне видання Goal склало рейтинг найуспішніших трансферів 2023 року. Очолив список лідер Реалу на збірної Англії Джуд Беллінгем, який влітку перебрався на Сантьяго Бернабеу з Боруссії Дортмунд за 111 млн євро.
Топ-15 виглядає так:
1. Джуд Беллінгем, з дортмундської Борусії до Реалу за 111 млн доларів;
2. Гаррі Кейн, з Тоттенгема до Баварії за 109,7 млн доларів;
3. Сіру Гірассі, з Ренна до Штутгарту за 9,8 млн доларів;
4. Маркус Тюрам, з Боруссії Менхенгладбах в Інтер безплатно;
5. Віктор Боніфасе, з Юніона до Байєра за 22 млн доларів;
6. Дейлі Блінд, з Баварії до Жирони безплатно;
7. Алекс Грімальдо, з Бенфіки до Баєра безплатно;
8. Савіо Морейра, оренда в Жирону з Труа;
9. Деклан Райс, з Вест Гема в Арсенал за 100 млн фунтів;
10. Іско, перехід у Бетіс вільним агентом;
11. Джеймс Меддісон, з Лестера в Тоттенгем за 40 млн фунтів;
12. Гульєльмо Вікаріо, з Емполі до Тоттенгема за 17,2 млн фунтів;
13. Лої Опенда, з Ланса до РБ Лейпцигу за 47 млн доларів;
14. Франческо Ачербі, з Лаціо до Інтера за 3,8 млн доларів;
15. Серджиньо Дест, оренда у ПСВ із Барселони.
Раніше повідомлялось, що Беллінгему вручили приз Golden Boy. Також він є фаворитом на Золотий мʼяч 2024.