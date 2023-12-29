Англія

Нинішнього сезону 24-річний іспанець віддав шість гольових передач.

У матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем у гостях поступився Брайтону (2:4).

У цьому матчі взяв участь захисник "шпор" Педро Порро, який відзначився результативною передачею.

За інформацією Squawka, для 24-річного іспанця це шостий асист цього сезону і завдяки цьому він повторив рекорд клубу за кількістю гольових передач серед захисників за один сезон.

До нього таким досягненням могли похвалитися Крістіан Циге (2001/02) та Бен Девіс (2017/18).

Раніше повідомлялося, що Льоріс близький до переходу в клуб із МЛС.