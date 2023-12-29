Англія

Чинний керманич Вест Гема зробив це з 23-ї спроби.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги у лондонському дербі Арсенал на власному полі зазнав поразки від Вест Гема з рахунком 0:2, не зумівши реалізувати ні один із 30 нанесених ударів у бік воріт "молотобійців".

Цікаво, що для головного тренера Вест Гема Девіда Моєса це стала перша перемога над Арсеналом на виїзді в його тренерській кар'єрі у всіх змаганнях.

60-річному шотландському спеціалісту вдалося зробити це тільки з 23-ї спроби, а до цього у нього було безпереможна серія на домашній арені "канонірів" з 18 поразок та 4 нічиїх.

Крім того, відзначимо, що Арсенал став першим клубом серед Челсі, Манчестер Юнайтед та Ліверпуля, який поступився команді Моєса на власному полі.

Відтепер послужний список керманича Вест Гема у гостьових матчах проти цих команд виглядає наступним чином: 73 гри, 51 поразка, 21 нічия, 1 перемога.

Дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Вест Гема ви можете на Football.ua.