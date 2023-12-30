Англія

Завершилися ще два поєдинки 20 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцятого туру англійської Прем'єр-ліги у суботу, 30 грудня, відбулися ще два поєдинки: Астон Вілла приймала Бернлі, а Брентфорд гостював у Крістал Пелес.

Господарі поля відкрили рахунок завдяки голу Бейлі, але майже одразу гості зрівняли рахунок — відзначився Амдуні. Ще у першому таймі Астон Вілла встигла знову вийти вперед після результативного удару Діабі. Майже всю другу половину зустрічі Бернлі відіграв у меншості через вилучення Берге. Три очки бірмінгемцям приніс реалізований Луїсом пенальті.

Астон Вілла — Бернлі 3:2

Голи: Бейлі, 28, Діабі, 42, Луїс, 89 (пен.) — Амдуні, 30, Фостер, 72

Попередження: Конса, 18, Дж. Ремзі, 88, Мартінес, 90+6, Макгінн, 90+8 — Тейлор, 23, Берге, 42

Вилучення: Берге, 56 (друга жовта картка)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Ленгле (Торрес, 62), Морено — Бейлі (Дендонкер, 90+3), Макгінн, Луїс, Дж. Ремзі — Діабі (Дуран, 82) — Воткінс

Бернлі: Траффорд — Вітінью, О'Ші, Баєр (Делькруа, 17), Тейлор — Одобер (Трезор, 74), Берге, Браунгілл, Гудмундссон (Робертс, 74) — Фостер, Амдуні (А. Ремзі, 59)

Дубль Олісе приніс Крістал Пелес перемогу над Брентфордом. Українець Ярмолюк з'явився на полі наприкінці матчу.

Крістал Пелес — Брентфорд 3:1

Голи: Олісе, 14, 58, Езе, 39 — Льюїс-Поттер, 2

Попередження: Годдос, 45+2

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Лерма, Річардс, Езе (Г'юз, 86) — Олісе, Матета (Франка, 86), Аю (Шлупп, 90+2)

Брентфорд: Флеккен — Занка, Коллінз, Піннок — Роерслев (Оньєка, 63), Єнсен (Мопе, 63), Нергор (Дамсгор, 67), Янельт (Ярмолюк, 80), Годдос — Вісса, Льюїс-Поттер (Олакігбе, 80)