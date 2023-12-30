Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 грудня 2023 року, 17:00.
Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед, Getty Images
30 грудня 2023, 20:23
У поєдинку 20 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на своєму полі обіграв Шеффілд Юнайтед (2:0).
Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині зусиллями Родрі, а потім у другому таймі перевагу команди Хосепа Гвардіоли подвоїв нападник Хуліан Альварес.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед у 20 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед 2:0
Голи: Родрі, 14, Альварес, 61.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Діаш, 68), Аканджі, Аке, Гвардіол — Ковачич (Льюїс, 68), Родрі — Сілва, Фоден, Гріліш (Бобб, 52) — Альварес.
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Болдок, Робінсон, Трасті — Богл, Норвуд, Соуза, Томас (Норрінгтон-Девіс, 90) — Сліман (Брюстер, 67), Осула (Арчер, 67) — Брукс (Озборн, 80).
Попередження: Ковачич — Богл.