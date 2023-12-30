Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 30 грудня 2023 року, 17:00.

У рамках 20 туру АПЛ Крістал Пелес приймав Брентфорд на стадіоні Селгерст Парк і зумів здобути три очки.

Гості досить швидко відкрили рахунок у матчі, але у підсумку саме вони і поступилися у цьому поєдинку. Господарі поля відповіли своїми трьома результативними ударами і перемогли вдома вперше з початку вересня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Брентфорд у 20 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Крістал Пелес — Брентфорд 3:1

Голи: Олісе, 14, 58, Езе, 39 — Льюїс-Поттер, 2

Попередження: Годдос, 45+2

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Геї, Мітчелл — Лерма, Річардс, Езе (Г'юз, 86) — Олісе, Матета (Франка, 86), Аю (Шлупп, 90+2)

Брентфорд: Флеккен — Занка, Коллінз, Піннок — Роерслев (Оньєка, 63), Єнсен (Мопе, 63), Нергор (Дамсгор, 67), Янельт (Ярмолюк, 80), Годдос — Вісса, Льюїс-Поттер (Олакігбе, 80)