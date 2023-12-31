Англія

Керманич Арсеналу незадоволений діями своїх підопічних.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета заявив, що команді потрібне буде перезавантаження після сьогоднішньої поразки від Фулгема.

Фулгем — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу 31.12.2023

За словами іспанського спеціаліста, нещодавній поєдинок проти Вест Гема був більш вдалим, хоч у ньому "каноніри" теж поступилися.

"Те, що сталося сьогодні, не може повторитися. Якщо це станеться знову, то ми ніколи не зможемо бути там, де хочемо. Сьогодні ми мали чудову можливість завершити рік на першому місці. Ми маємо відшукати баланс. Це міг бути найкращий день, а також міг бути навіть найгірший, оскільки ми програли, але ми повинні дивитися на себе у дзеркало, тому що сьогодні була наша найгірша гра у цьому сезоні", — заявив Артета.