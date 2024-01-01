Чеський футболіст залишається в лондонській команді.
Томаш Соучек, Вест Гем
01 січня 2024, 18:50
Вест Гем на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту із півзахисником Томашем Соучеком.
Півзахисник збірної Чехії підписав нову угоду з "молотобійцями" до червня 2027 року.
Соучек перейшов у Вест Гем зі Славії у січні 2020 року, перед цим лондонський клуб орендував чеха. Він провів 182 матчі за команду та забив 30 голів, зокрема, 8 голів футболіст оформив у поточному сезоні.
Портал transfermarkt оцінює Соучека у 35 мільйонів євро.
Раніше Інтер хотів підписати Томаша. Його контракт з Вест Гемом спливав влітку цього року.