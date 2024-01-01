Англія

Чеський футболіст залишається в лондонській команді.

Вест Гем на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нового контракту із півзахисником Томашем Соучеком.

Півзахисник збірної Чехії підписав нову угоду з "молотобійцями" до червня 2027 року.

Соучек перейшов у Вест Гем зі Славії у січні 2020 року, перед цим лондонський клуб орендував чеха. Він провів 182 матчі за команду та забив 30 голів, зокрема, 8 голів футболіст оформив у поточному сезоні.

Портал transfermarkt оцінює Соучека у 35 мільйонів євро.

Раніше Інтер хотів підписати Томаша. Його контракт з Вест Гемом спливав влітку цього року.