Іспанія 01 січня 2024, 18:00 Довбик: Вдячний 2023 року за всі можливості, які я мав Підсумки року, що минув, від Артема Довбика. АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES 01 січня 2024, 18:00 Нападник Жирони Артем Довбик підбив підсумки 2023 року. У своєму Інстаграмі він написав, що минулий рік став особисто для нього дуже вдалим. "Це був рік змін. Вдячний йому за всі можливості, які я мав. Сподіваюся, 2024 рік буде для мене не менш успішним. Слава Україні! Героям Слава!" – написав Довбик. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dovbyk (@tema_dovbyk) Раніше повідомлялося, що Довбик потребує найменше хвилин на гол серед топ-10 бомбардирів Ла Ліги. Люди Артем Довбик Команди Жирона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте