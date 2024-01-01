Іспанія

Підсумки року, що минув, від Артема Довбика.

Нападник Жирони Артем Довбик підбив підсумки 2023 року. У своєму Інстаграмі він написав, що минулий рік став особисто для нього дуже вдалим.

"Це був рік змін. Вдячний йому за всі можливості, які я мав. Сподіваюся, 2024 рік буде для мене не менш успішним.

Слава Україні! Героям Слава!" – написав Довбик.

Раніше повідомлялося, що Довбик потребує найменше хвилин на гол серед топ-10 бомбардирів Ла Ліги.