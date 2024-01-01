Англія

Наставник команди похвалив українця.

Головний тренер Сандерленда Майкл Біл прокоментував перемогу над Престоном у матчі 26 туру Чемпіоншипа (2:0), а також висловився про перший гол Назарія Русина за команду.

"Гол Русина – заслуга всієї нашої команди. Молодий голкіпер виходить і знімає подачу. Потім робить закидання на 60-70 м у поле на Джека Кларка, а після цього Наз забиває свій перший гол за Сандерленд.

Люди можуть випустити з уваги те, як важко йому було в останні місяці. Русин приїхав без своєї сім'ї, вчить нову мову, не забиває до цього моменту. Але я думаю, що це чудовий гол для бомбардира, він вибіг перед захисником і забив", – сказав Біл.

Нагадаємо, Русин приєднався до Сандерленда із Зорі на початку вересня минулого року.