Англія

Конкуренція Реалу.

Ліверпуль спробує поборотися із Реалом за підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє GFFN.

Зазначається, що "мерсисайдці" мріють підписати француза з двох причин. По-перше, 25-річного гравця розглядають, як заміну Мохамеду Салаху, контракт якого спливає влітку 2025-го року. Активний інтерес до єгиптянина виявляють клуби із Саудівської Аравії.

По-друге, трансфер Мбаппе дозволить Ліверпулю скоротити розрив у спортивному плані від Манчестер Сіті.

Стверджується, що тренер "червоних" Юрген Клопп вже дев'ять років спостерігає за Мбаппе і Кіліан це цінує.