Іспанія

Або зараз або ніколи.

У січні мадридський Реал востаннє спробує підписати нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Як повідомляє Marca, пропозиція "королівського" клубу для 25-річного француза буде такою самою, як у 2022-му році: зарплата – 26 млн. євро на рік після сплати податків та 130 млн підписного бонусу.

Обговорення трансферу розпочнуть наступного тижня. Зазначається, що якщо цього разу перехід нападника не відбудеться, Реал остаточно відмовиться від цієї кандидатури і більше не намагатиметься його підписати.

Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 22 матчі, забив 21 гол та віддав 2 результативні передачі.