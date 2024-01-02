Англія

Вінгер дав свій коментар.

Мохамед Салах сказав, що вірить у шанси Ліверпуля на титул АПЛ.

"Нам вдалося набрати три очки та очолити таблицю. Ми повинні зберігати спокій і прагнути перемоги в кожній грі.

Ми віримо у те, що можемо виграти титул. Нам потрібно багато працювати та проявляти себе на полі. Якщо нам це вдасться, то ми зможемо продовжувати вигравати", — наводить слова Салаха This Is Anfield.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Ньюкасл.