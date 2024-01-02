Англія

Думка наставника "сорок".

Керманич Ньюкасла Едді Гау прокоментував епізод з призначеним пенальті в матчі проти Ліверпуля (2:4). На 85-ій хвилині за рахунку 3:2 на користь Ліверпуля Дубравка збив Жоту у власному карному майданчику. Арбітр поставив одинадцятиметровий, хоча, схоже, що португалець симулював фол.

"Не думаю, що у другому випадку був пенальті. Таке не можна ставити. Мартін Дубравка відсмикнув руку. Жота зробив два кроки, перш ніж впав. На мою думку, це не пенальті.

Навіть в епізоді з першим пенальті контакт був мінімальним", – сказав головний тренер Ньюкасла.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліверпуль — Ньюкасл.