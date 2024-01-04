Англія

Головний тренер Евертона Шон Дайч вважає, що зимова перерва в англійській Прем'єр-лізі не має сенсу.

З 23 по 30 грудня Евертон провів 3 матчі АПЛ та зазнав поразок у всіх поєдинках. Наставник "ірисок" Шон Дайч вважає, що щільний графік шкодить командам із середини турнірної таблиці та тим клубам, які борються за виживання.

"Я не бачу сенсу в зимовій перерві. У нас дуже багато ігор у грудні. Було б краще перенести один чи два матчі на січень, щоби розподілити навантаження. Це найкращий сценарій.

Коли ігор багато, то топклуби перемагають частіше. У них найкраще укомплектований склад. Але коли в тебе не так багато гравців, ти приречений на невдачу, коли хтось отримує травму", – наводить слова Дайча Liverpool Echo.

Раніше повідомлялось, що команди Дайча — найбільш зручні суперники в кар’єрі Гвардіоли.