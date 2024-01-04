Іспанія

Наступний матч Реал проведе проти Арандіни в Кубку Іспанії.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про свій вибір воротаря на найближчі матчі.

"Подивимося, хто саме гратиме. Лунін грав із Мальоркою, бо в Кепи останніми днями були проблеми. Кепа зіграє наступний матч, і коли ми дістанемося Аравії (на матч Суперкубка проти Атлетіко), я оціню, хто зіграє в подальшій зустрічі", - цитує наставника "бланкос" офіційний сайт клубу.

Наступний матч Реал проведе проти Арандіни в Кубку Іспанії. Поєдинок відбудеться 6 січня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка в 19 турі іспанської Ла Ліги.