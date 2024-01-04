Англія

Схоже, "бджоли" не отримають бажаної серйозної суми за англійського форварда.

Тривала дискваліфікація форварда збірної Англії та Брентфорда Айвена Тоуні підходить до свого завершення, проте, незважаючи на восьмимісячну відсутність ігрової практики, у пресі активно обговорювався вірогідний перехід англійського бомбардира до команди з більшими амбіціями.

Втім, за словами головного тренера "бджіл" Томаса Франка, 27-річний Тоуні залишиться у Брентфорді, принаймні до кінця цього сезону.

"Так, він залишається. Він гравець Брентфорда. Я не розумію, навіщо ми взагалі його продаємо, бо я хотів би зберегти його в команді набагато довше. Це має бути неймовірна сума. Тому Тоуні залишиться тут", — цитує слова Томаса Франка журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що головними претендентами на підписання Айвена Тоуні були Арсенал та Челсі. Щодо суми, яку Брентфорд хотів виручити за продаж свого головного бомбардира, то мова в пресі йшла про цифри від 80 до 100 мільйонів фунтів стерлінгів.