Англія

Бразилець отримав травму напередодні матчу на Емірейтс.

Сьогодні, 7 січня, на Емірейтс відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка Англії між Арсеналом та Ліверпулем. Нагадаємо, що через від'їзд у збірні на Кубок Азії та КАН за мерсисайдців не зіграють Ендо та Салах відповідно, також травмований Домінік Собослай. Тим часом Арсенал також залишився без ключового виконавця.

Як повідомляє Daily Mail, нападник "гармашів" Габріел Жезус отримав травму коліна напередодні матчу. Наразі ступінь пошкодження невідомий, проте форвард майже напевно не зіграє у сьогоднішньому матчі.

Матч Арсенал – Ліверпуль розпочнеться о 18:30. На Football.ua запланована текстова онлайн-трансляція.